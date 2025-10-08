Самой востребованной датой для свадеб в 2026 году у россиян стало 26 июня
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik Belica
Наиболее востребованной датой для бракосочетания в 2026 году стала комбинация 26.06.2026. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева в комментарии для ТАСС.
Среди других популярных у москвичей символических дат она выделила 6 июня и 8 августа, которые также пользуются повышенным спросом для регистрации брачных союзов.
