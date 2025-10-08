Самой востребованной датой для свадеб в 2026 году у россиян стало 26 июня

Наиболее востребованной датой для бракосочетания в 2026 году стала комбинация 26.06.2026. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева в комментарии для ТАСС.

Среди других популярных у москвичей символических дат она выделила 6 июня и 8 августа, которые также пользуются повышенным спросом для регистрации брачных союзов.

К слову, 2025 год стал весьма урожайным на свадьбы у российских знаменитостей. Life.ru сделал подборку из восьми самых роскошных (и не только) торжеств, которые закатили отечественные селебрити.