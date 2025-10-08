Зарубежная «Панорама»: Новость о смерти гадюки от крови «слишком пьяного» мужчины оказалась шуткой

Распространённая в медиапространстве история о гадюке, которая скончалась, укусив слишком пьяного человека, не соответствует действительности. Сообщение о невероятном инциденте было придумано хорватским сатирическим изданием News Bar (аналог российской ИА «Панорама»).

Сайт предлагает новости на разный «вкус»: среди них, например, история об Иисусе с розарием, который подхватил пневмонию из-за распахнутого автомобильного окна (в разделе «Авто»), случай, когда мужчина повредил предплечье после употребления минеральной воды, а также курьёз хорватских издателей, решивших печатать литературные произведения на освежителях воздуха и шампунях.

Напомним, издание писало, что 42-летний Штеф Радулич во время вечерней прогулки после успешной деловой сделки подвергся нападению пресмыкающегося. Мужчина рассказал, что почувствовал жалость к атаковавшей его змее и даже попытался доставить её в ветеринарную клинику — спасти гадюку не удалось, анализ будто бы показал в её крови смертельную для рептилий концентрацию алкоголя — 5,1 г/кг.