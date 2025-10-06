В Хорватии змея укусила пьяного туриста и умерла от количества алкоголя в крови

В Хорватии гадюка набросилась на пьяного мужчину, но моментально скончалась после укуса из-за высокого содержания алкоголя в крови своей жертвы. Об этом пишет News Bar. 42-летний Штеф Радулич отмечал удачную сделку с бизнес-партнёрами, после которой решил проветриться. Тут-то он и столкнулся со змеёй, которая его атаковала.

«Я почувствовал резкую боль и сразу понял, что это была змея. Уже хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так — глаза наполовину закрыты, шатается, дважды ударилась головой о дерево», — рассказал журналистам мужчина.

По его словам, он испытал жалость к рептилии и повёз её к ветеринарам. Однако гадюку спасти не удалось, уровень алкоголя в её крови составил 5,1 г/кг, а для змей это смертельная доза. При этом сам Радулич никак не пострадал от змеиного укуса. Врачи успокоили его, что яд не смог нанести вреда из-за выпитого мужчиной спиртного.

«Теперь прошу врача выслать мне факс с официальным подтверждением, что алкоголь спас мне жизнь — чтобы наконец заставить жену замолчать», — пошутил хорват.

Ранее во Владимире ядовитая гадюка оказалась в квартире на пятом этаже. Жильцы заметили её благодаря домашнему коту, после чего вызвали спасателей. Змея могла попасть внутрь через канализацию или вентиляцию. В итоге её поймали и отпустили на волю за городом.