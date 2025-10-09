Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что судьба мира во многом зависит от способности России и США слышать и понимать друг друга. Так он прокомментировал предстоящую встречу с членом Палаты представителей Конгресса США Анной Паулиной Луной, которая состоится в конце октября.

«Уважаемая конгрессмен Луна, благодарю вас за вашу мужественную позицию в пользу мира и диалога. Мир зависит от того, насколько США и Россия умеют слушать, понимать друг друга и работать вместе над решением глобальных проблем. С нетерпением жду нашей встречи и конструктивного обсуждения», – заявил Дмитриев.

Он отметил, что открытость к диалогу и готовность сотрудничать – это основа стабильности и безопасности в мире. По словам Дмитриева, именно совместные усилия Москвы и Вашингтона способны изменить международную повестку к лучшему.

Ранее Life.ru писал, что американская конгрессвумен Анна Паулина Луна подтвердила встречу с Кириллом Дмитриевым и заявила, что Россия и США не должны быть врагами. Политик отметила, что экономическое партнёрство выгодно обеим странам, а открытый диалог необходим для всего мира. Она также подчеркнула, что только сотрудничество способно привести к реальному миру и стабильности.