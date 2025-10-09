США и России важно поддерживать диалог ради всего мира. Такое заявление сделала конгрессвумен Анна Паулина Луна на своей странице в социальной сети X.

«Я официально подтверждаю встречу с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем президента России, которая состоится в конце этого месяца. <…> Нашим странам не нужно быть врагами», — подчеркнула она.

Луна добавила, что в Конгрессе и в США есть и другие, кто считает необходимость поддержания этого диалога значимой. Она указала, что общение с Россией по вопросам торговли и мира важно не только для США, но и для всего международного сообщества. Луна выражает надежду на встречу с Дмитриевым вместе с коллегами.

Ранее она обратила внимание на странные транши, которые лидер киевского режима Владимир Зеленский переводит в Саудовскую Аравию. Луна сообщила, что киевский лидер отправляет туда по $50 млн в месяц и задалась вопросом о целесообразности финансирования Украины.