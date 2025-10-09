Пенсионер унизил девочку в приморском автобусе и оказался в полиции

В приморской Находке задержали 68-летнего мужчину, ставшего фигурантом скандала в автобусе. Пенсионер сел прямо на школьницу, которая не уступила место пожилой женщине. Девочка пыталась оттолкнуть мужчину и просила его встать, но тот заломил ей руки.

Инцидент попал на видео и быстро разошёлся по соцсетям. После публикации полиция установила личность нарушителя и доставила его в отдел для проведения следственных действий.

Пенсионер сел на школьницу в автобусе Находки. Видео © VK / ЧП Находка

В отношении 68-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются, заявили в краевом УМВД.

