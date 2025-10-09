Валдайский форум
Регион
9 октября, 04:17

Пенсионер унизил девочку в приморском автобусе и оказался в полиции

В Приморье задержали пенсионера, севшего на школьницу в автобусе

Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Обложка © Telegram / Полиция Приморья

В приморской Находке задержали 68-летнего мужчину, ставшего фигурантом скандала в автобусе. Пенсионер сел прямо на школьницу, которая не уступила место пожилой женщине. Девочка пыталась оттолкнуть мужчину и просила его встать, но тот заломил ей руки.

Инцидент попал на видео и быстро разошёлся по соцсетям. После публикации полиция установила личность нарушителя и доставила его в отдел для проведения следственных действий.

Пенсионер сел на школьницу в автобусе Находки. Видео © VK / ЧП Находка

В отношении 68-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются, заявили в краевом УМВД.

Ранее Life.ru писал, что силовики задержали москвича, напавшего на девушку после отказа познакомиться. Неадекватный мужчина пнул её прямо посреди улицы. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и отправил под арест на 15 суток.

Юния Ларсон
