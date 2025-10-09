Валдайский форум
9 октября, 09:20

Армия России уничтожила топливные хранилища и портовые сооружения ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

За прошедшие сутки российские силы провели атаки на украинские объекты, включая склады боеприпасов, места сосредоточения ВСУ и портовую инфраструктуру. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

В ходе операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, поразив в общей сложности 142 района. Среди целей также были энергетические объекты, топливные хранилища, места базирования беспилотников дальнего действия, а также временные позиции украинских подразделений и иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что за последние дни ВС России уничтожили около 60% газодобычи Украины. В связи с этим Киев обратился к странам G7 с просьбой предоставить оборудование для ремонта энергосистемы, усилить противовоздушную оборону для защиты объектов и оказать финансовую поддержку для оплаты газа.

