9 октября, 08:51

За последние дни ВС России уничтожили около 60% газодобычи Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины вызвали прекращение работы около 60% внутреннего газодобывающего сектора страны. Об этом пишет Bloomberg.

«Массированный обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября привёл к потере примерно 60% добычи газа на Украине <…> Теперь Украине потребуется закупить примерно 4,4 млрд кубометров газа к концу марта, что обойдётся почти в 2 млрд евро», — указано в публикации.

Также агентство уточняет, что на днях Киев обратился к странам G7 с просьбой предоставить оборудование для ремонта энергосистемы, усилить противовоздушную оборону для защиты объектов и оказать финансовую поддержку для оплаты газа.

«Создать неприемлемые условия»: Раскрыта новая стратегия ударов ВСУ по городам России
Напоминаем, что уже несколько дней подряд ВС России осуществляют атаки на Харьковскую область. В частности, недавно были успешно ликвидированы позиции РСЗО HIMARS, скрытые под Харьковом, благодаря действиям расчётов «Искандера-М». Параллельно с этим, в самом Харькове фиксируются отключения электричества на фоне звуков взрывов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
