За последние дни ВС России уничтожили около 60% газодобычи Украины

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины вызвали прекращение работы около 60% внутреннего газодобывающего сектора страны. Об этом пишет Bloomberg.

«Массированный обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября привёл к потере примерно 60% добычи газа на Украине <…> Теперь Украине потребуется закупить примерно 4,4 млрд кубометров газа к концу марта, что обойдётся почти в 2 млрд евро», — указано в публикации.

Также агентство уточняет, что на днях Киев обратился к странам G7 с просьбой предоставить оборудование для ремонта энергосистемы, усилить противовоздушную оборону для защиты объектов и оказать финансовую поддержку для оплаты газа.