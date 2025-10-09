«Создать неприемлемые условия»: Раскрыта новая стратегия ударов ВСУ по городам России
Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu
Владимир Зеленский изменил военную тактику, и теперь она направлена на ухудшение условий жизни каждого гражданина России. Об этом в интервью «Царьграду» заявил доктор военных наук Константин Сивков.
«Режим Зеленского перешёл к другой тактике, другой стратегии — создать неприемлемые условия для жизни граждан. Теперь они ставят задачу просто сделать невозможной жизнь в городе», — предостерёг Сивков.
По словам эксперта, противник намерен системно разрушать энергоинфраструктуру. Он выразил особую тревогу в связи с тем, что события в Белгородской области являются лишь испытательным полигоном для отработки этих планов.
Сивков предупредил, что это только начало, и что Запад поставил перед Зеленским основную задачу — сделать то же самое в Москве. Для этого, как пояснил аналитик, достаточно вывести из строя ключевые газораспределительные станции, что надолго оставит столицу без тепла в морозы.
Ранее в Белгороде фиксировались перебои с электричеством после атаки ВСУ. В самой области в результате отключения света остались 40 тысяч человек. Больницы перешли на резервное электропитание, а предстоящий ремонт сетей обещает быть сложным и долгим.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.