9 октября, 07:48

«Создать неприемлемые условия»: Раскрыта новая стратегия ударов ВСУ по городам России

Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Владимир Зеленский изменил военную тактику, и теперь она направлена на ухудшение условий жизни каждого гражданина России. Об этом в интервью «Царьграду» заявил доктор военных наук Константин Сивков.

«Режим Зеленского перешёл к другой тактике, другой стратегии — создать неприемлемые условия для жизни граждан. Теперь они ставят задачу просто сделать невозможной жизнь в городе», — предостерёг Сивков.

По словам эксперта, противник намерен системно разрушать энергоинфраструктуру. Он выразил особую тревогу в связи с тем, что события в Белгородской области являются лишь испытательным полигоном для отработки этих планов.

Сивков предупредил, что это только начало, и что Запад поставил перед Зеленским основную задачу — сделать то же самое в Москве. Для этого, как пояснил аналитик, достаточно вывести из строя ключевые газораспределительные станции, что надолго оставит столицу без тепла в морозы.

В Белгородской области готовятся к «ситуации резкого ухудшения» с подачей тепла

Ранее в Белгороде фиксировались перебои с электричеством после атаки ВСУ. В самой области в результате отключения света остались 40 тысяч человек. Больницы перешли на резервное электропитание, а предстоящий ремонт сетей обещает быть сложным и долгим.

