Филимонов: Вологодчина угощает туристов кирилловским лимонадом, маслом и чёрной икрой
Обложка © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью Life.ru назвал гастрономию частью «культурного кода» региона и перечислил продукты-бренды, которыми здесь встречают туристов. По его словам, местные бренды вроде «Вологодского масла» и «Вологодского мороженого» известны не только в России, но и за рубежом. А для гостей региона местный бизнес припас кое-что особенное.
Традиционно мы угощаем гостей и туристов кирилловским лимонадом, кадуйской чёрной икрой, шоколадными кондитерскими изделиями, мармеладом и пастилой, ароматным вареньем и чаем из северных лесных ягод и трав.
