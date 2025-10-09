Филимонов: Вологодчина угощает туристов кирилловским лимонадом, маслом и чёрной икрой

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью Life.ru назвал гастрономию частью «культурного кода» региона и перечислил продукты-бренды, которыми здесь встречают туристов. По его словам, местные бренды вроде «Вологодского масла» и «Вологодского мороженого» известны не только в России, но и за рубежом. А для гостей региона местный бизнес припас кое-что особенное.