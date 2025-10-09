Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 11:31

Филимонов: Вологодчина угощает туристов кирилловским лимонадом, маслом и чёрной икрой

Обложка © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Обложка © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью Life.ru назвал гастрономию частью «культурного кода» региона и перечислил продукты-бренды, которыми здесь встречают туристов. По его словам, местные бренды вроде «Вологодского масла» и «Вологодского мороженого» известны не только в России, но и за рубежом. А для гостей региона местный бизнес припас кое-что особенное.

Традиционно мы угощаем гостей и туристов кирилловским лимонадом, кадуйской чёрной икрой, шоколадными кондитерскими изделиями, мармеладом и пастилой, ароматным вареньем и чаем из северных лесных ягод и трав.

Георгий Филимонов

убернатор Вологодской области

Традиционно мы угощаем гостей и туристов кирилловским лимонадом, кадуйской чёрной икрой, шоколадными кондитерскими изделиями, мармеладом и пастилой, ароматным вареньем и чаем из северных лесных ягод и трав.
Традиционно мы угощаем гостей и туристов кирилловским лимонадом, кадуйской чёрной икрой, шоколадными кондитерскими изделиями, мармеладом и пастилой, ароматным вареньем и чаем из северных лесных ягод и трав.

Интервью Life.ru с «самым трезвым» губернатором читайте по ссылке.

Главные эксклюзивные интервью и репортажи — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на Life
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar