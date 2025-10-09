Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 11:54

Перевозивший гумпомощь ветеран СВО заживо сгорел в доме на колёсах в Подмосковье

Олег Иванов. Обложка © Telegram / SHOT

Ночью в Сергиевом Посаде загорелись два микроавтобуса на парковке Семейного центра имени Мещерякова. В одном из них, используемом как дом на колёсах, обнаружили тело мужчины — ветерана СВО и бывшего чиновника Смоленской области Олега Иванова. Об этом сообщил SHOT.

Последствия пожара в Сергиевом Посаде. Фото © Telegram / SHOT

Пожар произошёл около 02:00 на улице Пограничной. Во время возгорания слышались взрывы — лопнули газовые баллоны. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили пламя. В одном из микроавтобусов было обнаружено тело Иванова. Он возвращался домой в Смоленск после доставки гуманитарной помощи для участников СВО.

До этого Иванов занимал должности от главы Кардымовского района до руководителя Главного управления Смоленской области по делам молодёжи и патриотическому воспитанию. Был членом центрального правления ветеранов боевых действий России и обладателем наград, включая медаль «За отвагу» и «Георгиевский крест» IV степени ДНР.

Ранее на Крестовоздвиженском кладбище Ставрополя состоялись похороны Заура Гурциева, ветерана СВО и заместителя главы города. Перед погребением в храме Сергия Радонежского прошла церемония прощания. В траурной церемонии приняли участие руководители городов и районов Ставропольского края, представители депутатского корпуса, коллеги и общественные деятели.

Милена Скрипальщикова
