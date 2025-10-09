Привыкайте к дорогому кофе: Отраслевой эксперт дал неутешительный прогноз

Снижения цен на кофе в обозримом будущем ждать не стоит, так как текущая стоимость продукта достигла рекорда. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал эксперт Рамаз Чантурия.

По его словам, несмотря на отдельные позитивные сигналы с бирж, говорить о стабилизации стоимости в среднесрочной перспективе пока преждевременно. Чантурия пояснил, что кратковременное снижение цен на сырьё может быстро нивелироваться новыми рисками и прогнозами. Эксперт добавил, что оптимизм от ожиданий хороших урожаев в странах-производителях перекрывается растущей из-за глобальной инфляции затратной частью, а также удорожанием логистики и услуг.

«Кофе дешёвым, каким он был 10 лет назад, в ближайшие годы ожидать не стоит. К этому надо привыкнуть», — заключил Чантурия.

Ранее врачи объявили кофе главным врагом детей и подростков. По мнению экспертов, для детей этот напиток может стать причиной панических атак. Он также притупляет аппетит и у некоторых провоцирует проблемы с желудком, включая изжогу и боль. Частое питьё кофе, кроме того, приводит к регулярным позывам в туалет.