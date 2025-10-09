Валдайский форум
9 октября, 15:20

В «Ленкоме» раскрыли причину госпитализации Александра Збруева

Обложка © ТАСС / Юлия Морозова

Актёр Александр Збруев был госпитализирован для обследования, народный артист в порядке. Об этом агентству «Москва» рассказал президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Ничего страшного ни жизни, ни здоровью нашего дорогого Александра Викторовича не угрожает. Он госпитализирован, проходит чек-ап, чтобы проверить здоровье», — заявил Варшавер.

Актёр Александр Збруев заявил, что временно не выходит на сцену

Напомним, 9 октября сообщалось, что Александра Збруева срочно госпитализировали в одну из московских больниц с острыми болями в животе. А ещё недавно Народный артист РСФСР заявлял, что временно перестал участвовать в спектаклях.

