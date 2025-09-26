Актёр Александр Збруев заявил, что временно не выходит на сцену

Народный артист РСФСР Александр Збруев временно перестал участвовать в спектаклях. В беседе с ТАСС он объяснил, что вернётся к выступлениям, когда «придёт время».

«Как себя может чувствовать человек, которому должно исполниться 88 лет? Сейчас я не занят в спектаклях. Когда надо будет, выйду», — сказал артист.

В репертуаре Збруева числятся три постановки Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» — «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишнёвый сад», а также спектакль «Одна и один» в Театре на Бронной.

Напомним, что ранее Збруев должен был выйти на сцену «Ленкома» в роли Гаева в «Вишнёвом саде», однако из-за повышения давления его заменили другим актёром. От госпитализации артист тогда отказался. Позже стало известно об отмене показа спектакля «Одна и один», где Збруев и Вера Майорова исполняют роли Ромео и Джульетты. Причина отмены не была озвучена. Ближайшие показы «Вишнёвого сада» в «Ленкоме» запланированы на 7 и 29 октября, где роль Гаева исполнят Геннадий Козлов и заслуженный артист РФ Владимир Ерёмин соответственно.