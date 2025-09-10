«Всё хорошо»: Дочь Александра Збруева рассказала о самочувствии артиста
Народный артист РСФСР Александр Збруев чувствует себя хорошо. Об этом его дочь Татьяна сообщила 360.ru, комментируя сообщения СМИ о том, что актёру стало плохо перед спектаклем.
«Не знаю, что говорят. Всё хорошо», — отметила актриса.
Татьяна Збруева также отметила, что у отца запланирован очередной спектакль на 12 сентября, и он примет в нём участие, как и планировал.
Напомним, ранее стало известно, что Александр Збруев не смог сыграть в постановке «Ленкома»: актёру стало плохо перед спектаклем «Вишнёвый сад». Вместо него на сцену вышел другой артист. Вопреки всеобщей панике, народный любимец был абсолютно спокоен, заявив, что повышение давления нормально для его возраста. В этом году Александру Викторовичу исполнилось 87 лет.