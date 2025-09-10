Александр Збруев не сыграл в постановке в Ленкоме из-за ухудшения самочувствия

Народный артист РСФСР Александр Збруев почувствовал себя плохо перед игрой в спектакле «Вишнёвый сад» в «Ленкоме». Как актёр рассказал ТАСС, от госпитализации он отказался, но на сцену не вышел.

«Да, поднялось давление. <…> В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — сказал 87-летний артист.