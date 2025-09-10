Александр Збруев не сыграл в постановке в Ленкоме из-за ухудшения самочувствия
Александр Збруев. Обложка © ТАСС/Сергей Карпухин
Народный артист РСФСР Александр Збруев почувствовал себя плохо перед игрой в спектакле «Вишнёвый сад» в «Ленкоме». Как актёр рассказал ТАСС, от госпитализации он отказался, но на сцену не вышел.
«Да, поднялось давление. <…> В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — сказал 87-летний артист.
Сейчас Збруев находится дома. В постановке его заменил другой актёр.
Ранее появилась информация, что Юрий Антонов был вынужден отменить крупный концертный тур в честь 80-летнего юбилея из-за серьёзного ухудшения самочувствия. Однако директор артиста Олег Давыдов выступил с опровержением, уточнив, что никаких юбилейных выступлений изначально не анонсировалось и не планировалось к организации.