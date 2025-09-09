Мессенджер MAX
Регион
9 сентября, 09:50

«Врут на каждом шагу»: Концертный директор Антонова опроверг слухи об отмене выступлений певца

Директор Юрия Антонова опроверг сообщения об отмене его концертов из-за болезни

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сообщения об отмене концертов певца Юрия Антонова из-за проблем со здоровьем не соответствуют действительности. С опровержением выступил концертный директор артиста Олег Давыдов.

Представитель певца пояснил, что никаких юбилейных выступлений изначально не анонсировалось и не планировалось к организации. Он резко раскритиковал журналистов, распространивших недостоверную информацию.

«Прежде чем что-то отменить, надо сначала что-то объявить. А мы ничего не объявляли, поэтому ничего не отменяли. Журналисты врут, как всегда, ничего не меняется. Вы можете написать от моего имени, что журналисты, которые пишут это всё, – твари конченые. Врут на каждом шагу», — сказал Давыдов в разговоре с «Абзацем».

Напомним, сегодня сообщалось, что Юрий Антонов был вынужден отменить крупный концертный тур в честь 80-летнего юбилея из-за серьёзного ухудшения самочувствия. По данным СМИ, артиста мучает высокое давление и последствия пяти микроинсультов, а ещё он перестал слышать.

Юрий Лысенко
