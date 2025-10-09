Созданный русскими эмигрантами ФК заявился в региональную лигу в Аргентине

Футбольный клуб Deportivo Moscú, созданный российскими эмигрантами, официально заявился в профессиональную региональную лигу Аргентины. Об этом сообщил президент клуба Антон Нефедечев в интервью агентству РИА «Новости».

Команда, сформированная чуть более года назад, успешно прошла путь от любительского уровня до профессионального футбола. За это время клуб стал победителем любительского турнира в провинции Буэнос-Айрес и провел товарищеские матчи с такими профессиональными командами как Акассусо, Депортиво Эспаньол и Альмиранте Браун. Численный состав команды значительно расширился с 23 до 35 футболистов из России, Белоруссии, Аргентины, Эквадора.

Первый официальный матч в лиге Эскобар, относящейся к шестому дивизиону Аргентины, запланирован на 2 ноября против команды «Капитанес». Нефедечев особо отметил, что на игровой форме клуба наряду с российской символикой впервые появится логотип Ассоциации футбола Аргентины. Главным тренером команды работает Роман Фёдоров, бывший игрок юниорской сборной России и воспитанник ФК «Москва», в честь которого и назван новый клуб.

Ранее сообщалось, что российский футбол может снова попасть на международные турниры до конца 2025 года. Отмечается, что если вопрос вынесут на голосование конгресса, национальные ассоциации будут готовы поддержать возвращение, хотя дальнейшая реализация этого решения остаётся отдельной темой для обсуждения.