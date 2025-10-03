«Надежду сохраняем»: В РФС оценили шанс на возвращение России в мировой футбол в этом году
Генсек РФС Митрофанов допустил возвращение РФ в мировой футбол в этом году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad1988
Российский футбол может снова попасть на международные турниры до конца 2025 года. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Эти шансы к нулю не стремятся. Александр Валерьевич об этом говорил — внешнеполитическая ситуация постоянно меняется. Коллеги из УЕФА и ФИФА за этой обстановкой точно так же следят и на тот момент выражали полную надежду на скорое разрешение конфликта и восстановление. Они и сейчас это выражают, мы свою надежду сохраняем», — сказал Митрофанов в разговоре с «Чемпионатом».
По его мнению, если вопрос вынесут на голосование конгресса, национальные ассоциации будут готовы поддержать возвращение, хотя дальнейшая реализация этого решения остаётся отдельной темой для обсуждения.
Сегодня FIFA представила дизайн мяча, который будет использоваться на грядущем чемпионате мира по футболу. Он выполнен в трёх цветах — красном, синем и зелёном — в честь принимающих турнир стран — США, Мексики и Канады.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.