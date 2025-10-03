Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 07:21

«Надежду сохраняем»: В РФС оценили шанс на возвращение России в мировой футбол в этом году

Генсек РФС Митрофанов допустил возвращение РФ в мировой футбол в этом году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad1988

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad1988

Российский футбол может снова попасть на международные турниры до конца 2025 года. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Эти шансы к нулю не стремятся. Александр Валерьевич об этом говорил — внешнеполитическая ситуация постоянно меняется. Коллеги из УЕФА и ФИФА за этой обстановкой точно так же следят и на тот момент выражали полную надежду на скорое разрешение конфликта и восстановление. Они и сейчас это выражают, мы свою надежду сохраняем», — сказал Митрофанов в разговоре с «Чемпионатом».

По его мнению, если вопрос вынесут на голосование конгресса, национальные ассоциации будут готовы поддержать возвращение, хотя дальнейшая реализация этого решения остаётся отдельной темой для обсуждения.

Официальными талисманами ЧМ-2026 по футболу стали лось, ягуар и орлан
Официальными талисманами ЧМ-2026 по футболу стали лось, ягуар и орлан

Сегодня FIFA представила дизайн мяча, который будет использоваться на грядущем чемпионате мира по футболу. Он выполнен в трёх цветах — красном, синем и зелёном — в честь принимающих турнир стран — США, Мексики и Канады.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • рфс
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar