«Надежду сохраняем»: В РФС оценили шанс на возвращение России в мировой футбол в этом году

Российский футбол может снова попасть на международные турниры до конца 2025 года. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Эти шансы к нулю не стремятся. Александр Валерьевич об этом говорил — внешнеполитическая ситуация постоянно меняется. Коллеги из УЕФА и ФИФА за этой обстановкой точно так же следят и на тот момент выражали полную надежду на скорое разрешение конфликта и восстановление. Они и сейчас это выражают, мы свою надежду сохраняем», — сказал Митрофанов в разговоре с «Чемпионатом».

По его мнению, если вопрос вынесут на голосование конгресса, национальные ассоциации будут готовы поддержать возвращение, хотя дальнейшая реализация этого решения остаётся отдельной темой для обсуждения.

