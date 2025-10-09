Первый российско-арабский саммит в Москве перенесли на неопределённый срок

Президент России Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани, который в данный момент председательствует в Лиге арабских государств, в ходе телефонного разговора совместно приняли решение о переносе российско-арабского саммита. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля.

«С учётом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву», — говорится в сообщении.

Кремль сообщил, что российско-арабский саммит в итоге было решено отложить. Новая дата будет определена позднее по взаимной договорённости.

Путин ранее анонсировал российско-арабский саммит, который планируется провести 15 октября. Глава государства выразил уверенность, что предстоящая встреча станет важным шагом на пути к укреплению взаимовыгодных и многосторонних связей между Россией и арабскими странами. Кроме того, он считает, что саммит внесёт значительный вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.