Путин: Первый российско-арабский саммит пройдёт 15 октября

Президент РФ Владимир Путин пригласил всех лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) на первый российско-арабский саммит, который планируется провести 15 октября текущего года. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля по случаю открытия 34-го саммита ЛАГ.

«Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», — обратился к коллегам Путин.

Глава государства убеждён в том, что российско-арабская встреча этой осенью будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами. Также саммит лидеров поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

Путин отметил, что саммит проходит в весьма непростое время, эскалация палестино-израильского конфликта, унёсшая жизни десятков тысяч мирных граждан, привела к резкому росту напряжённости, обострению многих социальных и экономических проблем в сопредельных странах и на Ближнем Востоке в целом. Президент считает особенно востребованной роль Лиги арабских государств как действенного механизма многостороннего диалога и взаимодействия.