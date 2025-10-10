Названы российские города с самым доступным жильём

Во всех российских мегаполисах цена «квадрата» вторички в октябре превысила 100 тыс. рублей, сообщил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. Об этом пишет газета «Известия».

«Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в России демонстрирует рекордно низкую годовую динамику, относительно октября прошлого года рост составил всего 0,7%. Такого не отмечалось с 2018 года, когда средняя цена снижалась на 3,7%, после этого цены демонстрировали активный рост», — отметил эксперт.

Несмотря на общую тенденцию, специалист отметил, что уже в октябре средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке превысила 100 тыс. рублей во всех российских городах-миллионниках. Для сравнения: в начале года в Волгограде и Челябинске цены составляли 96 тыс. и 98,6 тыс. рублей соответственно. Более того, это привело к смене лидеров в рейтинге доступности жилья, где долгое время первые позиции удерживали Волгоград и Омск.

Аналитики сообщают о новой тройке лидеров по доступности жилья среди миллионников: Челябинск (100,4 тыс. рублей), Волгоград (100,5 тыс. рублей) и Воронеж (108,2 тыс. рублей). Омск с ценой 111,3 тыс. рублей занимает лишь четвёртую строчку рейтинга.

Замыкают десятку Пермь (118,4 тыс. руб.), Самара (123,6 тыс. руб.), Красноярск (128,5 тыс. руб.), Уфа (130,3 тыс. руб.), Краснодар (132,5 тыс. руб.) и Новосибирск (132,6 тыс. руб.).

Ранее россиянам пообещали снижение цен на аренду квартир в ноябре. Стоимость съёмных трёхкомнатных квартир снизится примерно на 3–5%, а однокомнатных и двухкомнатных — на 1–3% по сравнению с октябрём. Причина — спад ажиотажного спроса после осеннего пика, когда с августа по октябрь ставки выросли на 10–15%.