Землетрясение магнитудой 7.6 у берегов Филиппин вызвало угрозу цунами

Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано у побережья Филиппин. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу цунами для территорий в радиусе 300 километров от эпицентра. В отдельных прибрежных районах ожидаются волны высотой от 1 до 3 метров.

Цунами может затронуть провинции Восточный Давао, Южный Лейте, Северный Суригао и острова Динагат. Жителям прибрежных районов рекомендовано эвакуироваться на возвышенности. Подземные толчки произошли в 09:43 по местному времени (04:43 мск).

Ранее землетрясение было зарегистрировано у северных берегов острова Новая Британия, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее. Магнитуда подземного толчка составила 5,3. Подчёркивается, что эпицентр сейсмологического события находился в 40 километрах к северу от северного берега острова, население которого составляет порядка 500 тысяч человек.