6 октября, 02:17

В Папуа — Новой Гвинее зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

У северных берегов острова Новая Британия, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее, зарегистрировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,3. Это следует из заявления австралийского геологического бюро.

Подчёркивается, что эпицентр сейсмологического события находился в 40 километрах к северу от северного берега острова, население которого составляет порядка 500 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях в результате подземного толчка не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение было зафиксировано на территории Киргизии. Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда равнялась 5,5. Эпицентр находился в 81 километре к юго-востоку от города Тараз в Казахстане, а очаг залегал на глубине 8 километров. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, но специалисты продолжают отслеживать последствия подземных толчков.

