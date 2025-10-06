В Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщают сейсмологи. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 81 км к юго-востоку от города Тараз в Казахстане, а очаг залегал на глубине 8 километров.

Пока информация о пострадавших или разрушениях не поступала, но специалисты продолжают отслеживать последствия подземных толчков. Серьёзных повреждений, по предварительным данным, не зафиксировано.

Подземные толчки силой до четырёх баллов ощущались на юге Казахстана. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Ранее неподалёку от северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 89 километрах восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 61 км. Жители могли почувствовать подземный толчок силой до 3 баллов, тревогу цунами не объявляли.