Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 22:05

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центре Ирана

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В центральной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр которого располагался недалеко от города Заваре в провинции Исфахан. По данным агентства SNN, подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.

Сейсмическая активность ощущалась в столице страны Тегеране и расположенном южнее городе Кум. Информация о возможных жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах, погибли 60 человек
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах, погибли 60 человек

Ранее землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Стамбуле. Сейсмообсерватория Босфорского университета уточнила, что эпицентр землетрясения находился в Мраморном море близ города Текирдаг на глубине 6,7 километра.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Иран
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar