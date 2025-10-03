Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центре Ирана

В центральной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр которого располагался недалеко от города Заваре в провинции Исфахан. По данным агентства SNN, подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.

Сейсмическая активность ощущалась в столице страны Тегеране и расположенном южнее городе Кум. Информация о возможных жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Стамбуле. Сейсмообсерватория Босфорского университета уточнила, что эпицентр землетрясения находился в Мраморном море близ города Текирдаг на глубине 6,7 километра.