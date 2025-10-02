Валдайский форум
2 октября, 12:55

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Toby Howard

В окрестностях Стамбула зафиксировано землетрясение, ощутимое в европейской части турецкого мегаполиса. Согласно данным департамента по чрезвычайным ситуациям, магнитуда подземных толчков составила 5 баллов.

Сейсмообсерватория Босфорского университета уточнила, что эпицентр землетрясения находился в Мраморном море близ города Текирдаг на глубине 6,7 километра, а магнитуда достигала 5,2. О каких-либо разрушениях или пострадавших в результате произошедшего не сообщается.

Ранее на Филиппинах произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,9, повлекшее за собой значительные человеческие жертвы. Количество погибших достигло 60 человек. Тела продолжают доставлять в городскую больницу Бого в провинции Себу, где местные власти координируют работу по ликвидации последствий катастрофы.

