Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 23:31

За сутки на Камчатке произошло 15 афтершоков магнитудой до 5,2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kompac

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kompac

У берегов Камчатки за последние сутки произошло 15 афтершоков с магнитудой от 3,8 до 5,2. Два подземных толчка ощущались в населённых пунктах, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели уточнили, что вулканическая активность на полуострове продолжает оставаться высокой после мощного землетрясения 30 июля.

«Произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч, Кроноцкий и Крашенинникова, населённых пунктов на пути пепловых шлейфов не было», — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что активность продолжают демонстрировать вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют не приближаться к действующим вулканам.

В Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
В Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

Ранее Life.ru писал, что за предыдущие сутки на Камчатке зарегистрировали 31 афтершок с магнитудой до 5,7. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались. Шесть местных вулканов всё ещё проявляют активность.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar