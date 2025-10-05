За сутки на Камчатке произошёл 31 афтершок магнитудой до 5,7

У берегов Камчатки за сутки зарегистрировали 31 афтершок с магнитудой до 5,7. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«За сутки произошёл 31 афтершок магнитудой от 3,8 до 5,7. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты напоминают о том, что шесть местных вулканов всё ещё проявляют активность. Жителям и туристам не рекомендуется приближаться к ним.