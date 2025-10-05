За сутки на Камчатке произошёл 31 афтершок магнитудой до 5,7
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GENNADY TEPLITSKIY
У берегов Камчатки за сутки зарегистрировали 31 афтершок с магнитудой до 5,7. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«За сутки произошёл 31 афтершок магнитудой от 3,8 до 5,7. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты напоминают о том, что шесть местных вулканов всё ещё проявляют активность. Жителям и туристам не рекомендуется приближаться к ним.
Ранее в район Вилючинского перевала на Камчатке отправили экстренные службы для оказания помощи мужчине, разбившемуся на квадроцикле. В том же районе группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае, получив травмы рук. К сожалению, два человека погибли.
