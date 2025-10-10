У берегов Филиппин зафиксировано ещё одно землетрясение магнитудой 5,9

У побережья Филиппин зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,9. Это следует из заявления Геологической службы Соединённых Штатов.

Согласно информации ведомства, эпицентр сейсмографического события находился в 40 километрах к востоку от города Манай. Очаг землетрясения располагался на глубине 61 километра. Данных о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что у берегов Филиппин произошли подземные толчки магнитудой 7,6. После этого Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу цунами. В отдельных прибрежных районах ожидаются волны высотой от одного до трёх метров. Цунами может затронуть провинции Восточный Давао, Южный Лейте, Северный Суригао и острова Динагат. Жителей прибрежных районов призвали переместиться на возвышенности для обеспечения безопасности.