«Хорошенько ударить»: В России подтвердили, что эффект от встречи на Аляске полностью исчерпан

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, импульс, который дал саммит на Аляске в вопросе урегулирования вокруг Украины, был исчерпан усилиями европейских столиц. Политолог Дмитрий Тренин подтверждает: дипломатическая глава «Аляска» фактически закрыта. Об этом он заявил в беседе с «Царьградом».

По мнению эксперта, европейские партнёры сумели убедить Трампа, что любые компромиссы с Москвой будут восприняты на Западе как поражение, и предложили альтернативу — добиваться мира на своих условиях через наращивание давления. Это может означать не только словесные угрозы и разговоры о «Томагавках», но и передачу оружия, удары и дальнейшую эскалацию конфликта до ранее невиданных масштабов.

Политолог отметил, что такую схему Трамп уже использовал в отношениях с Ираном. Суть проста: если по-хорошему не вышло, то нужно попробовать более радикальные меры.

«То есть нужно не очередной раунд переговоров созывать, а хорошенько ударить по другой стороне, чтобы она поняла, что дальнейшее продолжение войны не в её интересах, и пошла бы на мир практически на любых условиях», — объяснил эксперт.

Кстати, ранее в МИД РФ заявили, что следующий раунд переговоров между Россией и США состоится до конца осени. Его целью дипломаты называют восстановление российско-американских отношений и устранение «внешних раздражителей».