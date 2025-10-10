У актёра Александра Збруева подозревают опухоль
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
У актёра Александра Збруева заподозрили опухоль. По данным Mash, в ходе УЗИ у народного артиста РСФСР обнаружили новообразование и отправили его в спеццентр для углублённого обследования.
87-летнего актёра отправили на биопсию — для уточнения диагноза.
Напомним, 9 октября сообщалось, что Александра Збруева срочно госпитализировали в одну из московских больниц с острыми болями в животе. После этого в «Ленкоме» сообщили, что народный артист был госпитализирован для обследования, сейчас он в порядке.
