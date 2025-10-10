В «Московском долголетии» раскрыли Life.ru, какие технологии пенсионерам даются сложнее всего

Людям старшего поколения труднее всего даётся доверие к цифровым технологиям, заявила заместитель руководителя проекта мэра «Московское долголетие», руководитель Института долголетия Анна Скорик. По её словам, именно психологический барьер является главным препятствием пенсионеров в освоении онлайн-сервисов, банковских приложений и «Госуслуг».

«Если говорить о цифровых технологиях, то труднее всего людям старшего возраста даётся не столько конкретное устройство или приложение, сколько сам процесс доверия — цифровому миру, онлайн-сервисам, безопасным операциям. По данным исследования, среди москвичей 71+ кнопочные телефоны предпочитают 61%, а к интернету подключено всего 46%», — заявила Скорик на II Международном симпозиуме «Создавая будущее».

Принципиально иную картину демонстрируют участники проекта «Московское долголетие». Их цифровая вовлечённость значительно выше: 78% пользуются интернетом (против 57% среди неучастников), а уровень доверия к цифровым сервисам существенно возрастает: онлайн-приложения: 57% против 42%;

государственные услуги: 71% против 58%;

банковские приложения: 66% против 53%;

мессенджеры: 60% против 43%;

онлайн-магазины: 51% против 36%;

социальные сети: 33% против 24%.

Проект «Московское долголетие» представляет собой многогранную экосистему, которая выходит далеко за рамки простого времяпрепровождения. Ключевые направления включают социальную интеграцию, семейные отношения и цифровую грамотность. Исследование ВЦИОМ показало впечатляющие результаты: 69% москвичей старше 35 лет признают положительное влияние проекта на общественную жизнь. Наиболее показательный факт — участники проекта в 6,8 раза чаще включаются в местные сообщества: 55% против 8% среди неучастников.

«Участие в проекте улучшает отношения внутри семьи. Почти половина москвичей 35+ (49%) отмечают, что «Московское долголетие» способствует уважительному отношению к старшим в обществе и семье. 76% участников проекта говорят, что их отношения с близкими улучшились: появились новые темы для разговоров, общие увлечения. Более того, 47% участников стали примером активного образа жизни для детей, а 49% — для внуков», — указала Скорик.

Кроме того, 68% москвичей подтверждают, что проект улучшает ориентацию в современных технологиях. Участники демонстрируют более высокий уровень компетенций в использовании прав и льгот, планировании бюджета, а также защиты от мошенников разными методами. Проект демонстрирует комплексный подход к адаптации старшего поколения, создавая условия для полноценной самореализации в современном городском пространстве.

