10 октября, 09:52

Почему не «папшеринг»? В ГД оценили идею о «мамшеринге», но забраковали название

Обложка © Life.ru

Концепция обмена детскими вещами «мамшеринг» заслуживает поддержки, поскольку позволяет рационально использовать вещи и экономить семейный бюджет. Однако депутат Госдумы Ксения Горячева указала, что воспитание детей — это совместный процесс, в котором равноправно участвуют и матери, и отцы.

Почему снова «мамшеринг»? Ведь ребёнка воспитывают не только мамы. Отцы также активно вовлечены в заботу о детях — и они тоже покупают, выбирают и передают эти вещи дальше. Если мы хотим говорить о поддержке семьи, то важно, чтобы язык тоже был семейным — без деления ролей и ярлыков.

Ксения Горячева

Депутат Госдумы

Горячева подчеркнула, что дети растут быстро, а вещами иногда пользуются всего пару месяцев. Инициатива могла бы позволить продлить срок службы вещей и помочь родителями рационально тратить семейный бюджет.

Напомним, в России может появиться уникальная социальная платформа «мамшеринг». Семьи смогут брать на время детские товары, а потом возвращать их, не тратясь на покупку. Инициативу направила в Госдуму председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. «Отцы России» уже поддержали идею. Инициативу также оценил продюсер Иосиф Пригожин, назвав её спасением.

Полина Никифорова
