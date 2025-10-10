Почему не «папшеринг»? В ГД оценили идею о «мамшеринге», но забраковали название
Концепция обмена детскими вещами «мамшеринг» заслуживает поддержки, поскольку позволяет рационально использовать вещи и экономить семейный бюджет. Однако депутат Госдумы Ксения Горячева указала, что воспитание детей — это совместный процесс, в котором равноправно участвуют и матери, и отцы.
Почему снова «мамшеринг»? Ведь ребёнка воспитывают не только мамы. Отцы также активно вовлечены в заботу о детях — и они тоже покупают, выбирают и передают эти вещи дальше. Если мы хотим говорить о поддержке семьи, то важно, чтобы язык тоже был семейным — без деления ролей и ярлыков.
Горячева подчеркнула, что дети растут быстро, а вещами иногда пользуются всего пару месяцев. Инициатива могла бы позволить продлить срок службы вещей и помочь родителями рационально тратить семейный бюджет.
Напомним, в России может появиться уникальная социальная платформа «мамшеринг». Семьи смогут брать на время детские товары, а потом возвращать их, не тратясь на покупку. Инициативу направила в Госдуму председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. «Отцы России» уже поддержали идею. Инициативу также оценил продюсер Иосиф Пригожин, назвав её спасением.
