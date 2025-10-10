Почему не «папшеринг»? В ГД оценили идею о «мамшеринге», но забраковали название

Почему снова «мамшеринг»? Ведь ребёнка воспитывают не только мамы. Отцы также активно вовлечены в заботу о детях — и они тоже покупают, выбирают и передают эти вещи дальше. Если мы хотим говорить о поддержке семьи, то важно, чтобы язык тоже был семейным — без деления ролей и ярлыков.