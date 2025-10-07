Иосиф Пригожин назвал мам-шеринг спасением для семей с детьми

Если габаритные детские вещи — кроватки, коляски, автокресла и многое другое — можно будет брать напрокат, то это станет прекрасным решением для семей, которые часто переезжают с детьми, путешествуют или не имеют возможности покупать всё необходимое для детской комнаты. Таким мнением поделился с Life.ru продюсер Иосиф Пригожин, комментируя идею создать мам-шеринг.

«Особенно классная идея, ведь постоянно покупать такие крупные и дорогие вещи очень неудобно и затратно. Возможность брать их напрокат — просто суперрешение! Такая система значительно облегчает жизнь многим родителям и сэкономит бюджет семьи», — пояснил он.

Если подобную услугу действительно внедрят, то это будет большой шаг вперёд. По словам Пригожина, такая инициатива мам-шеринга очень быстро получит широкий отклик и будет пользоваться спросом. Родители всегда ищут рациональные решения для ухода за малышами, а этот формат помогает экономить средства и место в доме, резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, в России может появиться уникальная социальная платформа «мам-шеринг». Семьи смогут брать на время детские товары, а потом возвращать их, не тратясь на покупку. Инициативу направила в Госдуму председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. «Отцы России» уже поддержали идею.