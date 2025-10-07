Мамы, держитесь! В Госдуме придумали, как можно доработать маткапитал

Необходимость изменений в модели материнского капитала назрела давно — эта выплата должна стимулировать россиян заводить не только одного или двух, а трёх и более детей. Об этом Life.ru рассказали депутаты Госдумы Виталий Милонов, Олег Леонов и председатель Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, поделившись также мнениями о том, нужно ли реформировать подход к тому, как семьи могут использовать полученные средства.

«Перемены в системе маткапитала — давно ожидаемое заявление. Мы неоднократно подчёркивали, что программа помощи внутреннему капиталу должна стимулировать людей на рождение не только второго, но и последующего ребёнка. Вот наша главная задача. Задача, чтобы в каждой семье было три и более ребёнка. Есть ситуации, конечно, медицинские и прочие, когда рождение третьего ребёнка невозможно, мы это не рассматриваем», — подчеркнул Милонов.

Он добавил, что для устойчивого развития страны и нормального развития детей в семьях необходимо, чтобы в семье было двое и более детей. Поэтому нужно ввести прогрессивную шкалу, только не налогов, а прогрессивную шкалу мер социальной поддержки. Больше детей — больше помощи.

«И, конечно, необходимо запретить этим аспидам от строительного лобби строить квартиры-студии. Надо понять, что если мы будем продолжать стимулировать переезд людей из регионов в околостоличные агломерации, то толку от этого не будет. Вспомните Столыпина с его гениальными реформами, они были направлены элементарно в противоположную сторону. Россия — прекрасная страна, где нужно жить, а не только в Подмосковье, стоя в очереди на метро», — считает Милонов.

Фото © freepik

В свою очередь, депутат Олег Леонов призывает разрешить использовать материнский капитал на актуальные нужды семей и считает несправедливым, что эти средства можно использовать только для оплаты жилья и учёбы. Парламентарий полагает, что применение маткапитала необходимо расширить на медицинские случаи: например, если ребёнок родился инвалидом или у мамы возникли проблемы со здоровьем и ей нужна помощь.

«Я за максимальное расширение способов траты маткапитала. Было бы замечательно, если молодые мамы имели возможность пойти к врачам и поправить здоровье, вылечить зубы, кожу, волосы после родов и беременности, потратив на это маткапитал. От настроения и состояния здоровья матери будет зависеть уход за ребёнком и его воспитание», — пояснил он свою позицию.

Фото © freepik

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал идею о таком развитии материнского капитала, который простимулирует рождаемость вторых и третьих детей. А вот отход от целевого использования этих средств он считает ненужным.

«Средства маткапитала, по задумке, должны направляться на самого ребёнка, то есть на улучшение жилищных условий при рождении первого или второго ребёнка либо его образование. Например, мы в ЛДПР неоднократно говорили, что было бы справедливым иметь возможность для семей направлять эти средства на покупку автомобиля. Особенно это касается многодетных семей. Это большая проблема. С учётом нынешних цен на авто, в том числе на многоместные, это был бы вполне весомый аргумент для расширения программы», — напомнил он.

Леонов предлагает поддержать здоровье рожениц путём развития женских консультаций — заниматься улучшением сопровождения женщины после родов, предоставляя ей различные возможности получать услуги по ОМС, в том числе и реабилитационные. Это касается и психологической, и физической реабилитации.

«В этом направлении и следует развивать здравоохранение, чтобы женщина была уверена, что в случае, если она родит ребёнка, государство поможет ей максимально быстро и полноценно восстановиться после родов», — заключил Сергей Леонов.

Напомним, сегодня стало известно, что Минтруд рассматривает возможность изменить действующую модель материнского капитала, чтобы она эффективнее стимулировала россиян заводить несколько детей. Глава ведомства Антон Котяков подчеркнул, что маткапитал с 2007 года сыграл значимую роль для демографической ситуации страны, но сейчас систему необходимо актуализировать.