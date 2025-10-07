Маткапитал ждёт «перезагрузка» — что и зачем изменят

Модель материнского капитала в России планируют изменить, чтобы она эффективнее стимулировала рождение вторых и последующих детей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РБК.

По словам главы Минтруда, действующая система нуждается в «определённой актуализации». Он отметил, что программа, запущенная в 2007 году, сыграла важную роль в росте рождаемости до 2016-го, а её расширение в 2020 году на первого ребёнка позволило избежать серьёзного спада.

«Хотя мера позволила замедлить снижение числа первенцев, не начался рост вторых рождений, хотя третьи растут. Нам нужна дополнительная поддержка рождений», — подчеркнул Котяков.

Министр добавил, что вместе с обновлением модели маткапитала ведомство рассматривает пересмотр других мер демографической поддержки. По его мнению, если инструменты, которые утратили эффективность или не оказывают влияния на нужную аудиторию, следует создать действительно стимулирующий механизм. Например, в форме видоизменённого маткапитала. Котяков также отметил, что меры поддержки должны быть доступны вне зависимости от наличия кредитных обязательств у семьи. По его словам, закредитованность остаётся «одним из факторов, сдерживающих рождаемость».

Согласно данным Соцфонда, в 2024 году россияне направили 344,8 млрд рублей маткапитала на улучшение жилищных условий, из которых 267,8 млрд пошли на оплату ипотек. Сейчас семьи при рождении третьего или последующего ребёнка могут получить 450 тыс. рублей на погашение займа — мера действует до конца 2030 года.