10 октября, 11:43

В Норвегии заявили, что переговоры с Россией о вылове трески на грани срыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Watchares Hansawek

Российско-норвежские переговоры о квотах на вылов трески в Баренцевом море впервые за десятилетия оказались на грани срыва. Об этом сообщает Fiskeribladet со ссылкой на источники.

По словам старшей научной сотрудницы Института Фритьофа Нансена Анне-Крастин Йоргенсен, два внеочередных заседания подряд — это «крайне необычно». Эксперт подчеркнула, что партнёрство в области рыболовства переживает самый серьёзный кризис за всю свою историю.

«С одной стороны, обе стороны прекрасно осознают важность этого сотрудничества. С другой стороны, Россия связала себя обязательствами, выдвинув нечто вроде ультиматума», — заявила она.

Ранее Life.ru сообщал, что Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям ЕС в сфере рыболовства, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как действия, «граничащие с паранойей». В связи с этим временный поверенный Норвегии в России был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста против нарушения двусторонних договорённостей, включая соглашение о рыболовстве 1976 года.

