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Регион
30 июля, 13:12

Захарова назвала паранойей присоединение Норвегии к санкциям против рыболовов

Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС

Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС

Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза в сфере рыболовства, ссылаясь на причины, которые «граничат с паранойей», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, введённые Осло ограничения в отношении российских рыболовных судов противоречат двусторонним договорённостям и подрывают принципы сотрудничества.

В связи с этим 29 июля временный поверенный в делах Норвегии в России был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста. Норвежские власти, в свою очередь, утверждают, что российские компании якобы занимаются разведкой подводной инфраструктуры в водах Норвегии и стран НАТО.

«Налицо грубое пренебрежение со стороны Норвегии своими обязательствами в рамках действующих двусторонних соглашений, включая соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства от 1976 года, а также прямое нарушение решений смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству», — отметила Захарова на брифинге в среду, 30 июля.

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Марина Фещенко
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