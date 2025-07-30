Захарова назвала паранойей присоединение Норвегии к санкциям против рыболовов

Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза в сфере рыболовства, ссылаясь на причины, которые «граничат с паранойей», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, введённые Осло ограничения в отношении российских рыболовных судов противоречат двусторонним договорённостям и подрывают принципы сотрудничества.

В связи с этим 29 июля временный поверенный в делах Норвегии в России был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста. Норвежские власти, в свою очередь, утверждают, что российские компании якобы занимаются разведкой подводной инфраструктуры в водах Норвегии и стран НАТО.