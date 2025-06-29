«Создаёт сложности»: Норвегия целенаправленно вредит России на Шпицбергене

Норвегия усиливает контроль над Шпицбергеном, ограничивая деятельность России. Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов в интервью РИА «Новости».

Корчунов отметил, что норвежские власти усиливают меры по укреплению своего суверенитета над архипелагом Шпицберген, что создаёт дополнительные препятствия для российской научной и экономической деятельности на территории.

«В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом таким образом, что это создаёт дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности», — сказал он.

Посол отметил, что Норвегия, за исключением отдельных случаев, присоединилась ко всем секторальным и персональным санкциям ЕС. При этом он обратил внимание на исключение, касающееся заходов российских судов на Шпицберген. Дипломат подчеркнул, что такая позиция явно противоречит Договору о Шпицбергене, поскольку создаёт дискриминационные условия для российских экономических операторов и учёных.

Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и обладает уникальным международным статусом. В 1920 году был подписан Шпицбергенский трактат, который передал суверенитет над архипелагом Норвегии. Однако документ также гарантировал странам-участницам, включая Россию, равные права на пользование природными ресурсами Шпицбергена и его акваторией. Согласно договору, Шпицберген открыт для безвизового посещения гражданами государств-подписантов.