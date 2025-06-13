В Норвегии рассказали, кто виноват в атаках на Иран и российские аэродромы
Профессор Дизен: Западные правительства связаны с атаками на Иран и Россию
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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен утверждает, что связь между недавними атаками на объекты ядерной программы Ирана и аэродромами в России заключается в причастности к ним западных правительств. В своей статье, опубликованной на платформе Substack он подчёркивает, что именно США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пытаясь лишить Иран права на гражданскую ядерную программу.
«Именно США нарушают ДНЯО, пытаясь лишить Иран права на гражданскую ядерную программу. Более того, увязка ядерных переговоров с сокращением военного потенциала Ирана и партнерством с Йеменом, Хезболлой и ХАМАС является способом использовать ядерную проблему, чтобы подтолкнуть Иран к капитуляции», — написал Дизен.
Профессор также указывает на то, что атаки на ядерные силы сдерживания России, вероятно, произошли при поддержке западных разведывательных служб и правительств. Дизен считает, что попытки оправдать эти нападения правом на самооборону являются актом обмана, который может привести к ядерной войне и потере контроля над вооружениями. Как подчёркивает эксперт, действия западных стран могут иметь серьезные последствия не только для Ирана и России, но и для глобальной безопасности в целом.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс ракетные удары по Тегерану, начав военную операцию. В связи с этим было закрыто воздушное пространство над всей израильской территорией. В результате атаки были убиты главнокомандующий КСИР и группа учёных-ядерщиков. Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что знал о планах Израиля и готов поддержать его в случае ответных действий со стороны Ирана. До этого, 1 июня, Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по российским авиабазам при помощи дронов, которые были спрятаны в фурах и вылетали по дистанционной команде оператора.