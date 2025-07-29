В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Норвегии

Временный поверенный Норвегии Р. Йохансен был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему была вручена нота протеста в связи с введением ограничительных мер против рыболовных судов российских компаний. Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что эти меры касаются компаний «Норебо» и «Мурман сифуд», которые осуществляют промысел в исключительной экономической зоне Норвегии на основании двустороннего соглашения о рыболовстве, подписанного в 1976 году.

В сообщении МИД России подчёркивается, что норвежская сторона должна добросовестно выполнять свои обязательства по этому соглашению и прекратить действия, которые ограничивают законную деятельность российских рыболовных судов. В противном случае Россия будет вынуждена принять необходимые меры для защиты своего рыболовства.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия Осло ставят под угрозу рациональную эксплуатацию морских биоресурсов в Северной Атлантике. Норвегия была предупреждена о том, что её недружественные меры нарушают двусторонние договоренности и могут привести к серьёзным последствиям для отношений в сфере рыболовства.