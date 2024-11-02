Россия подписала соглашение о рыбе с одной из стран НАТО

Договор об условиях ведения рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях подписан между Россией и Норвегией. Сейчас эта отрасль — одна из немногих, по которой страны НАТО могут сотрудничать с РФ, несмотря на украинский конфликт, пишет Bloomberg.

«Хорошо, что мы заключили соглашение о рыболовстве с Россией несмотря на то, что в этом году мы также находимся в чрезвычайной ситуации. <...> Соглашение закладывает основу для долгосрочного и устойчивого управления океаном», — приводит агентство заявление норвежского министра рыболовства Марианны Сивертсен Наесс.

До этого между странами завершилась работа 54-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). В ходе встречи, которую провели по видеосвязи, Россия и Норвегия утвердили общие квоты на вылов трески, пикши и других видов рыбы на 2025 год.