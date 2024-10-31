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Регион
31 октября, 02:57

Россия и КНДР заключили новое соглашение

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития

Москва и Пхеньян заключили новое соглашение, касающееся сотрудничества в сфере связи, IT и цифрового развития. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), оно было подписано 30 октября.

«Соглашение о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и цифрового развития между министерством информационной промышленности КНДР и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ было подписано 30 октября в Пхеньяне», — пишет агентство.

Напомним, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын ещё в июне подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве, этот документ 14 октября был направлен в Госдуму и был ратифицирован 24 октября. Документ, в частности, предусматривает незамедлительную помощь, в том числе военную, в случае, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению.

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Shutterstock / FOTODOM / Caminhos me Levem

Оксана Попова
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