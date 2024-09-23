Вопреки санкциям: Укрепление связей России с союзниками крайне обеспокоило США
Bloomberg: США обеспокоены углублением связей России, Китая, Ирана и КНДР
Ситуация вокруг глобального влияния России вызывает тревогу в Вашингтоне и среди союзников США. По информации Bloomberg, растущее сотрудничество Москвы с Китаем, КНДР и Ираном поднимает вопросы о возможности противостояния американскому доминированию.
«Действительно, США и их союзники всё больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой эти три страны (Россия, Китай, Иран — Прим. Life.ru), а также Северная Корея, углубляют свои связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию. Даже несмотря на то, что они столкнулись с самыми внушительными санкциями, которые когда-либо вводил Запад», — отмечают аналитики.
Экс-постпред Кении при ООН и директор Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартин Кимани подчеркнул, что влияние США на мировой арене продолжает ослабевать. В статье приводятся примеры, которые подтверждают эту тенденцию, включая неспособность Вашингтона уговорить Израиль на мирное соглашение с ХАМАС, а также неудачи в разрешении конфликта с хуситами в Йемене.
«Вашингтон и его союзники были вытеснены с баз в Африке, поскольку Китай и Россия активно расширяют своё влияние в регионе», — резюмирует Bloomberg.
Тем временем на Дальнем Востоке начались совместные военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024» России и Китая. Тренировки состоятся в Японском море, где экипажи кораблей отработают защиту от условной вражеской атаки, маневрирование, оборону при стоянке на рейде.
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