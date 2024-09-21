Китай и Россия начали совместные военно-морские учения в Японском море 21 сентября, 09:18 Учения на Дальнем Востоке. Обложка © Telegram / Тихоокеанский флот

На Дальнем Востоке начались совместные военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024» России и Китая. Об этом сообщается в заявлении Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ. Тренировки состоятся в Японском море, где экипажи кораблей отработают защиту от условной вражеской атаки, маневрирование, оборону при стоянке на рейде.

«Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного учения», — говорится в тексте.

В учениях от России участвуют противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107», а также малый ракетный корабль «Смерч». От китайской стороны в море вышли эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и «Тайху». Учения пройдут в течение семи дней. Для отработки совместных действий будет производиться артиллерийская стрельба при помощи противовоздушного и противолодочного вооружения.

Напомним, главком Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота. В ходе торжественной церемонии на Камчатке он заявил, что дивизия подводных лодок ТОФ располагает «самым мощным и разрушительным» вооружением, которое готово к применению.

Авторы Татьяна Миссуми