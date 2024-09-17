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17 сентября, 20:00

Минобороны показало самые яркие кадры завершившихся учений «Океан-2024»

МО РФ: Учения «Океан-2024» завершены, флот и авиация продемонстрировали мощь

Минобороны сообщило о завершении учений. Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны сообщило о завершении учений. Обложка © Telegram / Минобороны России

Масштабные учения «Океан-2024», охватившие водные пространства Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, подошли к завершению. В манёврах, которые стали крупнейшими за последние годы, принимали участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Масштабные учения «Океан-2024». Видео © Telegram / Минобороны России

Впечатляющая техника, включающая более 120 самолётов и вертолётов, а также свыше 7000 единиц оружия и военной техники, демонстрировала свою мощь в рамках учений. Общий численный состав личного состава превысил 90 000 человек.

Манёвры были организованы для проверки готовности военно-морского флота и воздушно-космических сил к выполнению боевых задач в различных географических и климатических условиях.

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Ранее российские атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» успешно выполнили подлёдный переход в Арктику, направившись из операционной зоны Северного флота в восточный сектор Арктики. Этот манёвр, проведённый в рамках командно-штабных учений «Океан-2024», включал маршрут через акватории шести арктических морей общей длиной более четырёх тысяч морских миль.

Кирилл Сосновских
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