Минобороны показало самые яркие кадры завершившихся учений «Океан-2024»
МО РФ: Учения «Океан-2024» завершены, флот и авиация продемонстрировали мощь
Минобороны сообщило о завершении учений. Обложка © Telegram / Минобороны России
Масштабные учения «Океан-2024», охватившие водные пространства Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, подошли к завершению. В манёврах, которые стали крупнейшими за последние годы, принимали участие более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале.
Масштабные учения «Океан-2024». Видео © Telegram / Минобороны России
Впечатляющая техника, включающая более 120 самолётов и вертолётов, а также свыше 7000 единиц оружия и военной техники, демонстрировала свою мощь в рамках учений. Общий численный состав личного состава превысил 90 000 человек.
Манёвры были организованы для проверки готовности военно-морского флота и воздушно-космических сил к выполнению боевых задач в различных географических и климатических условиях.
Ранее российские атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» успешно выполнили подлёдный переход в Арктику, направившись из операционной зоны Северного флота в восточный сектор Арктики. Этот манёвр, проведённый в рамках командно-штабных учений «Океан-2024», включал маршрут через акватории шести арктических морей общей длиной более четырёх тысяч морских миль.