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15 сентября, 06:16

Десант США с HIMARS экстренно высадился на Аляске из-за российских учений «Океан-2024»

США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за российских учений «Океан-2024»

Власти Соединённых Штатов в срочном порядке перебросили боевые подразделения американской армии и установки HIMARS на Алеутские острова из-за военно-морских учений КНР и РФ «Океан-2024». Об этом сообщает Business Insider.

Российско-китайские учения «Океан-2024». Видео © Telegram / Минобороны России

На Аляску прибыли подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии. У них в арсенале различное вооружение, в том числе пусковая установка HIMARS с ракетами большой дальности. Этот шаг призван послать чёткий сигнал противникам США, заявил командующий дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт.

«Наша армия может умело и без предупреждения перемещать средства даже в самые отдалённые места», – сказал офицер. По его словам, в манёврах США задействованы 130 солдат, которые размещены в том числе на острове Шемья, где находятся военная база и аэродром ВВС США.

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Ранее военно-морской флот России отработал удар по быстроходным кораблям противника в рамках учений «Океан-2024». Также корабли провели тактическое учение по высадке морского десанта на Чукотке и пускам ракет «Оникс», «Уран» и «Калибр».

Обложка ©

Минобороны РФ

Владимир Озеров
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