Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 16:33

Российская сборная объявила состав на товарищеский матч с Ираном

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил место в стартовом составе российской сборной на товарищеский поединок с Ираном. Матч запланирован на пятницу, 10 октября, начало в 20:00 мск, на стадионе «Волгоград Арена».

Состав российской команды был объявлен следующим:

  • Вратарь: Матвей Сафонов (выполняет функции капитана команды).
  • Линия обороны: Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Александр Сильянов.
  • Полузащита: Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Зелимхан Бакаев.
  • Атака: Дмитрий Воробьёв.

В текущем году российская сборная провела серию из шести товарищеских игр. В марте под руководством Валерия Карпина команда продемонстрировала отличную форму, одержав две убедительные победы: над сборной Гренады со счётом 5:0 и над командой Замбии с таким же результатом. Июньские матчи принесли ничью с Нигерией (1:1), а затем уверенную победу над сборной Белоруссии со счётом 4:1. В сентябре состоялись две встречи: нулевая ничья с Иорданией и впечатляющая победа над Катаром со счётом 4:1."

Сборная России в 15-й раз выиграла Кубок легенд по футболу
Сборная России в 15-й раз выиграла Кубок легенд по футболу

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, защитник «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не смогут принять участие в октябрьских товарищеских матчах сборной России. Напомним, команда проведёт два контрольных поединка: 10 октября в Волгограде со сборной Ирана и 14 октября в Москве против команды Боливии.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar