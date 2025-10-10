Российская сборная объявила состав на товарищеский матч с Ираном

В текущем году российская сборная провела серию из шести товарищеских игр. В марте под руководством Валерия Карпина команда продемонстрировала отличную форму, одержав две убедительные победы: над сборной Гренады со счётом 5:0 и над командой Замбии с таким же результатом. Июньские матчи принесли ничью с Нигерией (1:1), а затем уверенную победу над сборной Белоруссии со счётом 4:1. В сентябре состоялись две встречи: нулевая ничья с Иорданией и впечатляющая победа над Катаром со счётом 4:1."