Российская сборная объявила состав на товарищеский матч с Ираном
Обложка © РИА Новости / Александр Вильф
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил место в стартовом составе российской сборной на товарищеский поединок с Ираном. Матч запланирован на пятницу, 10 октября, начало в 20:00 мск, на стадионе «Волгоград Арена».
Состав российской команды был объявлен следующим:
- Вратарь: Матвей Сафонов (выполняет функции капитана команды).
- Линия обороны: Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Александр Сильянов.
- Полузащита: Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Зелимхан Бакаев.
- Атака: Дмитрий Воробьёв.
В текущем году российская сборная провела серию из шести товарищеских игр. В марте под руководством Валерия Карпина команда продемонстрировала отличную форму, одержав две убедительные победы: над сборной Гренады со счётом 5:0 и над командой Замбии с таким же результатом. Июньские матчи принесли ничью с Нигерией (1:1), а затем уверенную победу над сборной Белоруссии со счётом 4:1. В сентябре состоялись две встречи: нулевая ничья с Иорданией и впечатляющая победа над Катаром со счётом 4:1."
Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, защитник «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не смогут принять участие в октябрьских товарищеских матчах сборной России. Напомним, команда проведёт два контрольных поединка: 10 октября в Волгограде со сборной Ирана и 14 октября в Москве против команды Боливии.
