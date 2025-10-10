Валдайский форум
10 октября, 19:01

В США взорвался завод, где производились боеприпасы для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

В американском штате Теннеси произошёл мощный взрыв на заводе по производству взрывчатки, который поставлял свою продукцию, в том числе, для нужд Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, 19 человек могли погибнуть. Об этом пишет CBS News.

На заводе взрывчатки произошёл взрыв. Видео © X/ TRT World

Инцидент случился на заводе Accurate Energetic Systems, расположенном примерно в ста километрах от Нэшвилла. Причины взрыва пока остаются неизвестными, однако здание предприятия практически полностью разрушено. Очевидцы сообщают, что спасательные службы не могут начать полноценные работы на месте трагедии из-за повторных взрывов и продолжающейся детонации.

Ранее в Южной Калифонии загорелся нефтеперерабатывающий завод Chevron. Огонь охватил территорию предприятия, перед возгоранием прогремел взрыв.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

